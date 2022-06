Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Versuche in fünf Minuten - Zivilfahnder nehmen Dieb fest

Gestern Mittag (08.06.) beobachteten Zivilfahnder der Bundespolizei einen 51-jährigen Slowaken, welcher erst in einem Schnellfahrzug und anschließend im Bahnhof Köln-Messe/Deutz versuchte Reisende zu bestehlen. Im Nachgang nahmen sie den Mann fest.

Gegen 11:40 Uhr beobachteten Beamte der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) einen 51-Jährigen am Bahnhof Köln-Messe/Deutz, wie er einer Reisenden beim Einstieg in den Schnellfahrzug in die Tasche griff. Anschließend wiederholte er den Versuch eine weitere Reisende zu bestehlen im Bahnhof selbst. Hier griff er einer älteren Dame in den Rucksack. Diese bemerkte kurz darauf, dass das Hauptfach ihres Rucksacks geöffnet war und sprach den Tatverdächtigen direkt an. Der Mann entfernte sich aus dem Bahnhof und wurde durch die Zivilfahnder gestellt und festgenommen. Im Nachgang übergaben die Einsatzkräfte der Bundespolizei den Tatverdächtigen an den Polizeilichen Gewahrsamsdienst der Polizei Köln. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

