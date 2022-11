Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken in den Bach gefahren

Neustadt/Weinstraße (ots)

ist am 19.11.2022 gegen 19:00 Uhr ein 55-jähriger Neustadter mit seinem Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Mann mit seinem Auto vom Parkplatz an der Haltestelle Böbig über einen befestigten Fußweg in den Speyerbach gefahren. Hier kam der Mann dann nicht mehr weiter, weshalb er zu Fuß flüchtete. Dies beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, welcher die Polizei verständigte. Die Streife konnte den klatschnassen Mann in seiner Wohnung antreffen. Er war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest verweigerte er jedoch. Da dem Mann eine Blutprobe entnommen werden sollte, musste er zur Dienststelle verbracht werden. Hiergegen sperrte er sich, sodass er durch die Beamten gefesselt werden musste. Dem Mann wurde die Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Zur Bergung des Fahrzeugs wurden die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen verständigt. Diesen gelang es mit vereinten Kräften und in stundenlanger Arbeit das Fahrzeug aus dem Bachbett zu ziehen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

