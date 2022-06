Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Drei Verstöße gegen das Waffengesetz in zwei Stunden

Pomellen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern am späten Nachmittag die Einreise auf der Bundesautobahn 11 in Pomellen. Dabei mussten innerhalb von zwei Stunden drei Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen werden.

Gegen 16:10 Uhr wurde ein 33- jähriger polnischer Staatsangehöriger angehalten und kontrolliert. In seinem Fahrzeug befand sich in einem Ablagefach in der Beifahrertür griffbereit eine Druckgaspistole (ungefüllt). Einen Waffenschein konnte der Mann nicht vorlegen. Die Waffe wurde sichergestellt.

Gegen 17:00 Uhr wurde ein 23- jähriger polnischer Staatsangehöriger kontrolliert. Bei der eingehenden Kontrolle seines Fahrzeuges wurde im Seitenfach der Fahrertür griffbereit eine Stahlrute (Totschläger) festgestellt. Hier erfolgte ebenfalls eine Sicherstellung.

Kurz nach 18:00 Uhr kontrollierten die Bundespolizisten dann einen 39- jährigen polnischen Staatsangehörigen und seinen PKW. Bei der Nachschau im Fahrzeuginnenraum wurde links neben dem Fahrersitz griffbereit ebenfalls ein Teleskopschlagstock aufgefunden. Auch dieser wurde sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell