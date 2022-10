Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 29.10.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung

Am Freitagabend, kurz nach 21:00 Uhr, kam es in Aurich im Kreuzungsbereich der Kreuzstraße und Leerer Landstraße zu einem Körperverletzungsdelikt inklusive Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung. An der oben genannten Örtlichkeit musste ein aus Aurich stammender 24-jähriger Rollerführer verkehrsbedingt anhalten. Es kam zu einem Disput mit einem bisher unbekannten männlichen Verkehrsteilnehmer, der sich über die Lautstärke des Rollers aufregte. Im Verlauf des Streitgespräches schlug dieser dann dem Rollerführer mit der Faust in das Gesicht und trat gegen den Roller. Anschließend beleidigte und bedrohte er ihn ebenfalls noch. Der unbekannte Täter entfernte sich dann mit einem Fahrrad oder E-Bike. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

- keine Presserelevanten Ereignisse

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine Presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Norden - ohne Versicherung unterwegs

Ein 37-jähriger Norder ist am Freitag gegen 14:20 Uhr mit einem E-Scooter in der Osterstraße unterwegs gewesen, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Dabei wurde festgestellt, dass für das sog. Elektrokleinstfahrzeug keine erforderliche Versicherung bestand. Die Weiterfahrt musste untersagt werden. Gegen den Mann wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Großheide - Fahrzeugführer ohne Führerschein unterwegs

Einem 39-jährigen Mann aus Großheide musste am Freitag im Rahmen einer Verkehrskontrolle die Weiterfahrt in dem von ihm benutzten Pkw untersagt werden. Der Mann war gegen 17:20 Uhr auf der Coldinner Straße unterwegs. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Norden - Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Ein am Straßenrand im Brummelkamp abgestellter VW Transporter mit WTM-Kennzeichen ist am Donnerstag im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr beschädigt worden. Dabei wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug der rechte Außenspiegels des Transporters beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Schadensfall unerlaubt von der Örtlichkeit. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallereignis geben können, melden sich bitte bei der Norder Polizei (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - handfeste Auseinandersetzung nach Halloween-Feier

Ziemlich genau um Mitternacht herum kam es in Esens, in der Straße Knakenbörg, zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei, zum Teil zu Halloween verkleideten, Personengruppen. Ein aus Hesel stammender 30-jähriger Mann musste leichtverletzt mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am Freitagabend kam in Wittmund, auf der Straße Am Markt, ein 50-jähriger aus Wittmund stammender Fahrradfahrer alleinbeteiligt zu Fall, als dieser zunächst eine Straßenlaterne berührte und in der Folge die Kontrolle verlor. Im Rahmen der Unfallermittlungen wurde bei dem Fahrradfahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Aufgrund der Verletzungen war eine Messung des Alkoholwertes nicht möglich. Der 50-jährige Unfallbeteiligte wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell