Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mann auf Fahrrad belästigte Frauen

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstag auf einem Gehweg an der Eschener Allee in Aurich ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen spazierte gegen 14 Uhr eine 27 Jahre alte Frau auf dem Gehweg, als sich ein bislang unbekannter Mann auf einem Fahrrad näherte. Beim Vorbeifahren fasste er ihr ans Gesäß. Wenige hundert Meter weiter soll er dies auch bei einer weiteren Frau getan haben. Sie hatte braune Haare und war geschätzt Mitte 40. Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere die noch unbekannte braunhaarige Frau, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Radfahrer mit Autotür kollidiert

Ein Radfahrer ist am Donnerstag in Aurich mit einer Autotür kollidiert. Ein 37 Jahre alte VW-Fahrer parkte nach ersten Erkenntnissen gegen 11 Uhr seinen Pkw am Fahrbahnrand der Straße Hoher Berg und öffnete die Fahrertür, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Er übersah einen 69 Jahre alten Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Norderney - Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf Norderney ist am Donnerstag eine Fahrradfahrerin verletzt worden. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 70 Jahre alter VW-Fahrer auf der Feldhausenstraße in Richtung Hafenstraße. An der Kreuzung Marienstraße übersah er offenbar eine von rechts kommende Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 20-jährige Frau stürzte und wurde leicht verletzt.

Norden - Unfallflucht

Im Brummelkamp in Norden hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. In Höhe der Hausnummer 4 wurde zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr ein VW Transporter am rechten Außenspiegel beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

