Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Einbruch in Berufsschule In eine Schule in Aurich ist eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 11 Uhr, und Mittwoch 9.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zur Berufsschule in der Straße Am Schulzentrum. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich ...

