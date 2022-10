Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Berufsschule

In eine Schule in Aurich ist eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 11 Uhr, und Mittwoch 9.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zur Berufsschule in der Straße Am Schulzentrum. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Großheide - Vandalismus

Im Thühlerweg in Großheide hat es eine Sachbeschädigung gegeben. Der Eingangsbereich einer Schule wurde mit Sprühfarbe beschmiert und zudem die Kunststoffblenden der Lüftungsschächte abgerissen. Die Tatzeit ist zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell