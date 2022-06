Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: durch Unkrautbrenner Hecke und Gartenlaube in Brand geraten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 15.06.2022, gegen 17.00 Uhr, war ein 56-jähriger Mann im Hirschacker weg damit beschäftigt mit einem Unkrautbrenner in seinem Garten Unkraut abzubrennen. Dabei geriet versehentlich eine Gartenhecke in Brand und in der Folge auch die Gartenlaube. Der 56-Jährige konnte mit einer Zeugin zusammen das Feuer mittels eines Gartenschlauches rasch unter Kontrolle bringen. Die Feuerwehr musste lediglich Nachlöscharbeiten durchführen. Mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung wurde der 56-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell