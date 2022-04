Polizei Hagen

POL-HA: Gartenmöbel vor Warenhaus entwendet - Zeugen gesucht

Hagen-Haspe (ots)

Am Wochenende entwendeten Unbekannte zwischen Samstagabend (09.04.2022) und Montagmorgen (11.04.2022) Gartenmöbel in der Enneper Straße. Vor einem Warenhaus fehlten zwei Stühle sowie ein Tisch im Gesamtwert von rund 500 Euro. Ein 35-jähriger Mitarbeiter stellte den Diebstahl fest und verständigte die Polizei. Er gab an, dass die Möbel mit Metallketten und Vorhängeschlössern gesichert waren. Diese waren durchtrennt worden. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 98 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell