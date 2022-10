Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Funnix - Altreifen in Graben entsorgt

In Funnix sind in einem Straßengraben unerlaubt Altreifen entsorgt worden. Vermutlich am vorvergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 14.10.2022, und Montag, 17.10.2022, legten Unbekannte rund 50 Altreifen am Berdumer Oberdeich in einem Graben ab und fuhren davon. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Esens - Pedelec-Fahrerin von Auto erfasst

In der Siebet-Attena-Straße in Esens ist am Mittwoch eine Pedelec-Fahrerin von einem Auto erfasst worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 57 Jahre alte VW-Fahrerin gegen 11.15 Uhr vom Parkplatz eines Supermarkts nach rechts auf die Siebet-Attena-Straße einfahren und übersah dabei eine von rechts kommende Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 44-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Der VW musste abgeschleppt werden.

