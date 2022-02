Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

53909 Zülpich (ots)

Am Samstagmorgen gegen 8 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr der B477 und L11 bei Schwerfen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Mann verletzt wurde. Eine 23-jährige Frau aus Zülpich befuhr mit ihrem Pkw aus Richtung Schwerfen kommend die Virnicher Straße und übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 63-jährige Mann stürzte und vor Ort durch Rettungsdienstkräfte behandelt wurde. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und der Roller zudem durch vorgenommene technische Eingriffe die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet. Gegen den Mann wurden daher entsprechende Anzeigen vorgelegt, nachdem der Roller sichergestellt worden war.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell