Rheinberg (ots) - In der Zeit vom Montag 21.30 Uhr bis Dienstag 06.30 Uhr kam es auf der Straße Unter dem Berg in Orsoy (Orsoyerberg) zu einem Einbruch in ein Reihenendhaus, bei dem Unbekannte - neben Handtasche und Bargeld - auch einen hochwertigen Pkw entwendeten. Am Dienstagmorgen bemerkte die Familie, dass ihr Audi Q5 nicht mehr auf der Einfahrt stand. Danach stellten sie fest, dass auch mehrere Wertgegenstände und ...

mehr