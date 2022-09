Rheinberg (ots) - Vom Gelände einer Autowerkstatt in Orsoy entwendeten Unbekannte innerhalb einer Woche zweimal Katalysatoren an abgestellten Fahrzeugen. Am vergangenen Mittwoch (14.09.2022) gegen 23.00 Uhr betraten zwei Unbekannte das Gelände der Firma an der Straße Drießen. Hier bockten sie drei Pkw auf, trennten die Katalysatoren ab und nahmen sie mit. Am frühen Montagmorgen, gegen 01.30 Uhr, gelangten drei ...

