POL-CLP: Emstek-Höltinghausen - Wohngebäudebrand mit einer schwer und drei leicht verletzten Personen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Einsatzreiche Silvesternacht Cloppenburg - Mehrere Brände in der Silvesternacht Am Samstag, 31.12.2022, gegen 22:10 Uhr, geriet in Cloppenburg am Bührener Kirchweg aus bislang unbekannten Gründen ein PKW in Brand. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gelöscht. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Am Sonntag, 01.01.2023, gegen 00:00 Uhr, geriet aus bislang ...

mehr