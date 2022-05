Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Massagepraxis

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Dornberg - Ein oder mehrere Täter verschafften sich in der Nacht auf Freitag, 29.04.2022, Zugang zu einer Praxis an der Dornberger Straße und versuchten in unmittelbarer Nähe in ein Kosmetikstudio sowie ein Eiscafé einzubrechen.

Zwischen Donnerstag, 20:15 Uhr, und Freitag, 08:00 Uhr, beschädigte ein Einbrecher die Eingangstür der Massagepraxis zwischen einer Seitenstraße der Dornberger Straße und der Mönkeberger Straße. Im Gebäudeinneren durchsuchte er mehrere Schubladen und Behältnisse. Im Anschluss flüchtete er ohne Beute.

In derselben Straße kam es zu zwei weiteren Einbruchsversuchen. Sowohl an dem Kosmetikstudio als auch an der Eisdiele hielten die Eingangstüren den Einbruchsversuchen stand.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell