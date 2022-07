Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl - Frau beklaut Seniorin

Siegburg (ots)

Unter dem Vorwand, Spenden für behinderte Menschen zu sammeln, gelangte eine unbekannte Frau in die Wohnung einer 84-jährigen Seniorin an der Schillerstraße in Siegburg.

Am Montag (18.07.2022) gegen 15:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür und die hilfsbereite Geschädigte ließ die Unbekannte hinein. Nachdem sie ins Wohnzimmer gegangen waren, bat die Diebin um ein Glas Wasser. Für eine kurze Zeit verließ die 84-Jährige die Räumlichkeit. Als sie wieder zurückkam, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie weg war. Sie sprach die unbekannte Frau sofort darauf an, woraufhin sie mit dem Portemonnaie aus der Wohnung lief.

In dem Portemonnaie befanden sich 100 Euro Bargeld.

Die Diebin kann wie folgt beschrieben werden:

Sie sei zwischen 25 und 28 Jahre alt und etwa 150 cm groß. Sie hat eine schlanke Statur und lange, schwarze Haare. Sie war mit einem langärmligen, weißen Hemd, einer schwarzen Leggings und braunen Sandalen bekleidet.

Wer kann Hinweise zu der Frau geben? Kontakt unter 02241 541-3121. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell