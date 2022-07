Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Firma - Laptops entwendet

Hennef (ots)

In dem Zeitraum von Freitag (15.07.2022), 14:00 Uhr, bis Montag (18.07.2022), 06:45 Uhr, wurde in eine Firma an der Reutherstraße in Hennef eingebrochen.

Der Täter hebelte im Erdgeschoss des mehrstöckigen Geschäftsgebäudes ein Fenster auf und gelangte so in die Büroräume. Nachdem er mehrere Räume durchsucht hatte, verließ er das Gebäude mit zwei Laptops.

Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf 800 Euro geschätzt.

Am Tatort konnten die Beamten der Polizeiwache Hennef ein Brecheisen und zwei Schraubenzieher auffinden. Die mutmaßlichen Aufbruchwerkzeuge wurden der hinzugezogenen Spurensicherung übergeben.

Wer hat etwas Verdächtiges im genannten Zeitraum wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell