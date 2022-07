POL-SU: Zeuge verhindert Krad-Diebstahl

Windeck (ots) - Ein Streit zwischen zwei Männern endete mit einer Schussabgabe. Am frühen Freitagmorgen (15.07.2022, 03:25 Uhr) fühlte sich ein 31-Jähriger im Ortsteil Windeck-Schladern von einem vor seinem Wohnhaus parkenden Autofaher gestört. Der Anwohner ging zu dem Auto und sprach den Fahrer an. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf der 48-jährige Fahrer, der in Waldbröl wohnt, aus seinem Auto stieg. Es ...

