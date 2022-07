Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hausbewohnerin trifft auf Einbrecher

Sankt Augustin (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden (16.07.2022) versuchten zwei Einbrecher, eine Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Marienkirchstraße in Sankt Augustin aufzubrechen. Gegen 04:30 Uhr wurde die Hausbewohnerin von lauten Geräuschen geweckt. Sie stand auf, um nachzusehen, woher die Geräusche stammten. Dabei konnte sie die zwei Einbrecher sehen, die von außen versuchten, die Terrassentür aufzubrechen. Als die beiden Männer die Frau erblickten, liefen sie sofort weg. Die Geschädigte konnte noch beobachten, wie die zwei Personen mit Fahrrädern in Richtung Hennefer Straße flüchteten.

Folgende Personenbeschreibung kann gemacht werden:

Beide sollen etwa zwischen 16 bis 20 Jahre alt und circa 175 cm groß sein. Sie waren dunkel bekleidet und trugen Baseballkappen.

Wer kann Hinweise zu den beiden Männern geben? Kontakt unter 02241 541-3321. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell