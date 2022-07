Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Senior stirbt nach Verkehrsunfall

Lohmar (ots)

Ein 82-Jähriger ist nach einem Verkehrsunfall in Lohmar verstorben. Der Senior aus Lohmar fuhr heute (15.07.2022) mit seinem Ford Fiesta auf der B484 in Richtung Lohmar. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann gegen 08:10 Uhr in Höhe des Ortsteils Wahlscheid von der Fahrbahn ab und prallte zwei Mal in die rechte Leitplanke und beschädigte diese auf einer Länge von etwa 50 Metern. Zeugen leisteten dem Autofahrer erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst, der den Lohmarer ins Siegburger Krankenhaus brachte, wo er letztlich verstarb. Die Straße war für die Dauer des Polizei- und Rettungseinsatzes etwa eine Stunde voll gesperrt. (Uhl)

