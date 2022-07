Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: PKW kommt in Gegenverkehr und kollidiert mit LKW

Hennef (ots)

Am heutigen Tag (13.07.2022) kam es in Hennef-Uckerath auf der Bundesstraße 8 (B8) in Höhe der Einmündung "Schreinersbitze" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 20-jährigen PKW-Fahrer und einem 52-jährigen LKW-Fahrer.

Gegen 09:10 Uhr befuhr der 52-jährige Mann aus den Niederlanden mit seinem 18-Tonner die B8 aus Richtung Altenkirchen in Richtung Hennef-Zentrum. Zeitgleich befuhr der 20-jährige Buchholzer die B8 in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Einmündung "Schreinersbitze" kam der Autofahrer aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem LKW-Fahrer.

Durch den Zusammenstoß wurde der 20-Jährige leicht verletzt. Nach einer ersten medizinischen Behandlung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der LKW-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Gesamtsachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Re.)

