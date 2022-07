Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 100 Euro von hilfsbereiten Senior gestohlen

Hennef (ots)

Am Dienstag (12.07.2022) wurden einem 87-jährigen Mann aus Königswinter 100 Euro aus der Geldbörse gestohlen. Der Senior parkte vormittags sein Auto in der Tiefgarage am Adenauerplatz in Hennef. Im Treppenaufgang zum Marktplatz wurde er von einem Mann angesprochen, der darum bat, ihm ein 2-Euro-Stück zu wechseln. Hilfsbereit holte der 87-Jährige seine Geldbörse hervor und suchte nach entsprechendem Münzgeld. Der Fremde bot noch seinerseits Hilfe an und suchte mit im Kleingeldfach. Kurze Zeit später wollte der Königswinterer Einkäufe bezahlen und bemerkte, dass zwei 50-Euro-Scheine aus seinem Portmonee fehlten. Diese hatte der Unbekannte zuvor offenbar unbemerkt aus der Geldbörse genommen. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt und 1,70m groß, von sportlicher Statur, mit dunklem Teint und dunklen Haaren. Bekleidet war er mit einem hellen Hemd und einer dunklen Hose. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Die Polizei rät in solchen Situationen zu erhöhter Aufmerksamkeit und dazu Abstand zur fremden Person zu wahren. Hinweise erbittet die Polizei unter 02241/5413521. (Uhl)

