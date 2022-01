Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW beschädigt

Königsee (ots)

Am Sonntag zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter den Stoßfänger, den Blinker sowie den Kotflügel vorn links von einem VW Golf, der auf dem Privatparkplatz in der Gartenstraße in Königsee geparkt war. Der Parkplatz ist ca. 10 Meter von Straße entfernt. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

