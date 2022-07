Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Pedelecs aus Tiefgarage gestohlen

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (07.07.2022) wurden zwei Pedelecs aus einer Tiefgarage gestohlen. Die Eigentümer der Räder hatten am Vorabend eine gemeinsame Radtour unternommen und die Räder in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses in Sankt Augustin, das sie als Nachbarn bewohnen, abgestellt und mit Schlössern gesichert. Am nächsten Morgen bemerkten der 35- und der 36-jährige Sankt Augustiner den Diebstahl der Pedelecs. Die Tiefgarage ist durch ein elektrisches Rolltor gesichert. An einer Laufschiene des Tors konnten Beschädigungen festgestellt werden, die vermuten lassen, dass der oder die Täter sich auf diesem Weg Zugang zu den Rädern verschafften. Ein Fahrrad ist von der Marke Conway, das andere vom Hersteller Cube. Beide Räder sind orange und schwarz und haben gemeinsam einen Wert von etwa 11.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter 02241/5413321. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell