POL-BI: Taschendiebe dreimal erfolgreich

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Gellershagen - Am Samstag, 05.02.2022, sind drei Bielefelderinnen Opfer von Taschendieben geworden, als sie in Supermärkten und auf einem Wochenmarkt einkauften.

Nach einem Einkauf in einem Supermarkt an der Babenhauser Straße vermisste eine 39-jährige Bielefelderin ein älteres braunes Portemonnaie, dass sie in einer Jackentasche oder in einem Einkaufsbeutel an ihrem Kinderwagen aufbewahrte. Die Frau befand sich gegen 07:40 Uhr in dem Geschäft.

Zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr kaufte eine 28-jährige Bielefelderin mit ihren drei Kindern auf dem Wochenmarkt am Kesselbrink ein. Als sie wenig später in einer Apotheke Artikel bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass jemand ihr Portemonnaie gestohlen hatte. Sie hatte es in einer Tasche auf einer Ablage ihres Kinderwagens aufbewahrt.

Gegen 19:00 Uhr bemerkte eine Kundin eines Supermarkts an der Teuteburger Straße, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche teilweise geöffnet war und ihre Geldbörse fehlte. Sie hatte das Geschäft gegen 17:00 Uhr betreten und trug die Handtasche über ihrer Schulter.

