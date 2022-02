Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendieb greift beim Einkauf zu

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Einem Unbekannten gelang es am Donnerstag, 03.02.2022, aus einem Einkaufswagen, von der Eigentümerin unbemerkt, ein Portemonnaie zu stehlen.

Die Bielefelderin betrat gegen 12:30 Uhr den Einkaufsmarkt an der Große-Kurfürsten-Straße, nahe der Mindener Straße. Sie legte ihren Einkaufsbeutel mit dem Portemonnaie in den Einkaufswagen und startete ihren Einkauf. In dem Geschäft gelang es einem Taschendieb, unbemerkt die Geldbörse aus dem Einkaufsbeutel zu stehlen. Als die Bielefelderin um 12:45 Uhr an der Kasse ihr Portemonnaie hervorholen wollte, bemerkte sie das Fehlen.

Die Polizei rät: Tragen Sie ihre Wertgegenstände in verschlossen Taschen oder Innentasche der Kleidung, möglichst dicht am Körper. Geben Sie Dieben keine Chance!

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell