Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährdete Fahrzeug-Führer gesucht!

Schleiz (ots)

Bereits am 08.10.2021 gegen 12:20 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Audi A4 die Bundesstraße 2 bei Heinrichsruh. Auf Höhe des Kreisverkehrs gab der Fahrer Gas, als er einen Streifenwagen erblickte. Er raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schleiz und überholte auf Höhe der "Querspange" mehrere Fahrzeuge, dessen Fahrer er dadurch möglicherweise gefährdete. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Audi auf. In einer langen Linkskurve kam dieser plötzlich ins Schleudern und entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Audi wurde dabei beschädigt. Die Beamten kontrollierten den Fahrer, bei dem ein freiwilliger Drogenvortest positiv verlief. Im Fahrzeug befanden sich Betäubungsmittelutensilien, welche die Beamten beschlagnahmten. Der Führerschein war ebenfalls erst einmal weg. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Fahrzeug-Führer, die der Audi-Fahrer aufgrund seines Fahrverhaltens oder während des Unfallgeschehens gefährdete, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

