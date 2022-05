Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Überfall auf Tankstelle - Mitarbeiterin schlägt Räuber in die Flucht

Duisburg (ots)

Zwei Maskierte wollten am späten Dienstagabend (3. Mai, 23:10 Uhr) eine Tankstelle auf der Duisburger Straße ausrauben - scheiterten aber an einer Mitarbeiterin. Während die 34-Jährige mit einer Pistole bedroht wurde, zog sie einem der Täter die Sturmhaube vom Kopf. Er hatte einen Bart, schwarze Haare und trug ein weißes T-Shirt, kombiniert mit einer schwarzen Jogginghose und Sportschuhen. Das Duo flüchtete ohne Beute in Richtung "Am Inzerfeld".

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach den Räubern. Die Männer werden wie folgt beschrieben: 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlanke Statur. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell