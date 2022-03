Polizei Hagen

POL-HA: Beifahrer schießt mit Luftpistole auf anderen Pkw

Hagen (ots)

Am Freitag, 11.03.2022, befuhr eine 37-jährige Pkw Fahrerin mit einem Renault die Iserlohner Straße in Richtung Letmathe. In Höhe der Lindenbergstraße hörte sie plötzlich zweimal einen lauten Knall, als sie vor der dortigen Ampel warten musste. Ihre 39- und 15-jährigen Mitfahrer hatten beobachtet, dass aus einem daneben fahrenden weißen Kombi der Beifahrer mit einer Pistole auf den Renault geschossen hatte. Dieser Kombi entfernte sich anschließend Richtung Rundturnhalle und parkte dort auf dem Parkplatz. Nachdem man dem Pkw gefolgt war, kam es nun hier zu einer Auseinandersetzung wobei der Schütze den 15-jährigen Beifahrer beleidigte, körperlich anging und ihn mit der Pistole bedrohte. Nach erfolgter Anzeigenerstattung auf der Polizeiwache Hohenlimburg suchten die Beamten die Wohnung des 40-jährigen Tatverdächtigen auf, der Halter des Pkw war. Hier konnte eine Luftpistole aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund seines Rauschzustandes wurde dem Mann auch eine Blutprobe entnommen. Durch die Schüsse entstand geringer Sachschaden an dem Renault.

M.S.

