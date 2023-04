Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Vermisster tot aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung;

Reutlingen (ots)

Zwei Busse zusammengestoßen (Zeugenaufruf)

Mehrere Personen sind beim Zusammenstoß zweier Busse am Mittwochnachmittag im Industriegebiet In Laisen verletzt worden. Ein 23-Jähriger war mit einem Kleinbus gegen 16.50 Uhr auf der Halskestraße in Richtung Siemensstraße unterwegs. Ersten Ermittlungen nach fuhr er ungebremst in den Kreuzungsbereich mit der vorfahrtsberechtigten Straße Am Heilbrunnen ein. Ein 62-jähriger Lenker eines Linienbusses, der in Richtung Grundstraße unterwegs war, konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision mit dem Kleinbus nicht verhindern. Das größere Fahrzeug prallte hierbei frontal gegen die linke Seite des Kleinbusses. Dieser geriet daraufhin ins Schleudern und prallte auf dem gegenüberliegenden Kreuzungsbereich gegen einen Zaun beziehungsweise Erdwall. Laut dem Fahrer des Linienbusses wurden in seinem Fahrzeug mehrere Personen leicht verletzt. Diese hatten jedoch bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Unfallstelle bereits verlassen. Neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Der Kleinbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf mindestens 20.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter Telefon 07121/942-3333 nach Zeugen des Verkehrsunfalls und den Personen, die durch den Zusammenstoß in dem Bus verletzt wurden. (ms)

Oberboihingen (ES): Vermisster tot aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 17.03.2023 / 17.09 Uhr

Der 51 Jahre alte Mann aus Oberboihingen, der seit dem 11. März 2023 vermisst wurde, ist am vergangenen Freitag in den Vormittagsstunden in einem unwegsamen Waldstück zwischen Oberboihingen und Lindorf gefunden worden. Ein Zeuge hatte einen Leichnam entdeckt und die Einsatzkräfte verständigt. Eine Obduktion am Mittwoch dieser Woche ergab, dass es sich um den Gesuchten handelt. Hinweise auf Fremdeinwirkung haben sich nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht ergeben. (ms)

Flughafen Stuttgart: Heftiger Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der L 1192 beim Flughafen Stuttgart ereignet. Ein 49-Jähriger war gegen 16.40 Uhr mit einem Lastwagen auf der Landesstraße von Echterdingen herkommend in Richtung eines Parkhauses unterwegs. Ein vor ihm fahrender, 57 Jahre alter VW-Lenker musste an der Autobahnausfahrt vor einer roten Ampel mit seinem Arteon anhalten. Dies bemerkte der Lastwagenfahrer zu spät und prallte trotz eines Ausweichmanövers mit Wucht gegen den Pkw. Der Autofahrer zog sich hierbei ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Lkw war hierzu ein sogenannter Masterlift vonnöten. Die Bergung dauerte bis in die späten Abendstunden hinein. Es kam hierbei jedoch zu keinen Verkehrsbehinderungen. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. (ms)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Parkende Autos beschädigt

Ein Fahrfehler ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Nürtinger Straße ereignet hat. Ein 43-Jähriger war gegen drei Uhr mit seinem Sattelzug auf der Nürtinger Straße in Richtung Karlstraße unterwegs, als sein Sattelauflieger aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts ausbrach. Dabei krachte der Auflieger gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat 500, der durch die Wucht des Aufpralls zudem noch auf einen davor geparkten Golf aufgeschoben wurde. Am Fiat dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden sein. Der Sachschaden am VW wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Am Sattelauflieger dürfte ebenfalls ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. Er konnte vor Ort notdürftig repariert werden und konnte so selbstständig in die Werkstatt gefahren werden. (cw)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Pkw contra Fahrrad

Unverletzt geblieben ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag in der Reutlinger Straße ereignet hat. Gegen 16.40 Uhr fuhr ein 43 Jahre alter Mann dort mit seinem VW in Fahrtrichtung Bonlanden und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Hierbei übersah er im stockenden Gegenverkehr den entgegenkommenden, bevorrechtigten 54-Jährigen, der mit seinem Klapprad den Radfahrstreifen befuhr und kollidierte mit diesem. Der Sachschaden wird mit etwa 2.000 Euro beziffert. (sm)

Haigerloch (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 19-Jähriger, der am Mittwochnachmittag mit seinem BMW von der K7118 abgekommen ist, hat sich keine Verletzungen zugezogen. Er fuhr kurz vor 17.30 Uhr von Weildorf kommend in Fahrtrichtung Haigerloch "Unterstadt", als er aufgrund Unachtsamkeit nach rechts in den Grünstreifen geriet. Beim Gegenlenken kam der Wagen ins Schleudern und in der Folge im Straßengraben zum Liegen. Der BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (sm)

Haigerloch (ZAK): Kind bei Unfall verletzt (Zeugen gesucht)

Nachträglich ist bei der Verkehrspolizei Balingen ein Unfall angezeigt worden, bei dem sich am Dienstagnachmittag in Haigerloch ein Junge leichte Verletzungen zugezogen hat. Eine bislang unbekannte Pkw-Lenkerin war gegen 15.45 Uhr vom Frankenweg nach links in die Straße Am Rain abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem sieben Jahre alten Jungen, der mit seinem Fahrrad von der Straße Am Rain nach rechts in den Frankenweg abbiegen wollte. Durch den Zusammenprall stürzte das Kind auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei. Die Pkw-Lenkerin hielt zunächst an und erkundigte sich nach dem Jungen, verließ im Anschluss jedoch die Unfallstelle. Die Eltern des Kindes erstatteten im Laufe des Mittwochs Anzeige. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile des gesuchten Autos sichergestellt werden. Demnach müsste es sich um einen Audi handeln, der im Frontbereich beschädigt sein dürfte. Zur Fahrerin ist lediglich bekannt, dass es sich laut dem Jungen um eine ältere Frau handeln soll. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei unter Telefon 07433/264-0 erbeten. (ms)

