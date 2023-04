Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Auseinandersetzung; Betrügerische Kurznachricht

Reutlingen (ots)

An Sicherheitstür gescheitert

An einer Sicherheitstür ist ein Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in der Reutlinger Innenstadt gescheitert. Der Unbekannte versuchte vergeblich in der Zeit von 19 Uhr bis sieben Uhr die Seitentür eines Gebäudes in der Wilhelmstraße aufzuhebeln, um in die Räumlichkeiten einer Apotheke zu gelangen. Hierbei richtete er jedoch einen großen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften zur Unterstützung ausgerückt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Geschlagen und getreten

Ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei sich bekannten 13- und 15-Jährigen ist am Montagabend eskaliert. Die Jungen waren den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 17.15 Uhr in der Straße Unter den Linden aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf wurde der 13-Jährige von seinem Kontrahenten offenbar geschlagen und getreten und dabei leicht verletzt. Außerdem soll der Jugendliche versucht haben, dem 13-Jährigen eine Tasche zu entreißen und diesem mit einem Messer gedroht haben. Zeugen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden waren, griffen in der Folge ein. Das Messer wurde dem Jugendlichen später von der Polizei abgenommen. Verletzt wurde hierbei niemand. Der 15-Jährige sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrügerische Kurznachricht (Warnhinweis)

Eine Frau aus Leinfelden-Echterdingen ist in den vergangenen Tagen durch eine betrügerische sms um mehrere hundert Euro gebracht worden. In der Benachrichtigung, die dem Anschein nach von einem Paketdienstleister stammte, wurde der Frau vorgegaukelt, dass ein an sie andressiertes Paket aufgrund fehlenden Portos nicht zugestellt werden konnte. Über einen Link wurde die Geschädigte aufgefordert, für die Begleichung der angeblichen Versandgebühr ihre Kreditkartendaten anzugeben. Da die Frau tatsächlich auf eine Postsendung wartete, kam sie der Aufforderung nach. In der Folge musste sie feststellen, dass mehrere dreistellige Beträge von ihrem Konto abgebucht worden waren.

Die Polizei warnt daher:

- Klicken Sie nicht auf Links aus unbekannten Quellen. Seien Sie misstrauisch, insbesondere auch dann, wenn Sie tatsächlich ein Paket erwarten.

- Geben Sie keine persönlichen oder vertraulichen Daten preis.

- Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren Kontostand sowie Ihre Kontobewegungen. So können Sie schnell reagieren, falls ungewollte Aktionen stattgefunden haben.

- Sollten Sie betroffen sein, wenden Sie sich umgehend an Ihre zuständige Polizeidienststelle.

Weitere Informationen und Präventions-Tipps finden Sie auch unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/ (sm)

Tübingen (TÜ): Einbrüche in Bäckerei und Gaststätte

In eine Bäckerei und eine Gaststätte ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 5.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu der Bäckereifiliale in der Hechinger Straße und entwendete ersten Erkenntnissen zufolge etwas Bargeld. Zwischen 22.30 Uhr und neun Uhr wurde auch eine Gaststätte am Europaplatz zum Ziel eines Einbrechers. Über ein Fenster gelangte der Täter in ein Büro, in dem er auf Bargeld stieß. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell