Mülheim an der Ruhr: Diebe haben es auf Range Rover Sport abgesehen - Präventive Empfehlung für PKW-Besitzer

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiete / 45468 MH.-Stadtgebiete:

In diesem Jahr wurden in Essen und Mülheim bereits sieben Range Rover Sport entwendet - fünf davon alleine seit Mitte September (vier in Essen und einer in Mülheim an der Ruhr). Die Täter schlugen meist in der Nacht zu. In Essen waren die Stadtteile Bredeney, Rüttenscheid und Werden betroffen. In Mülheim schlugen die Diebe in Saarn und Menden-Holthausen zu.

Zwei der entwendeten PKW aus Essen wurden in den Niederlanden sichergestellt - in einem Container im Hafen von Rotterdam, der für den Export in die Arabischen Emirate bestimmt war. Eine Zollkontrolle aufgrund von Auffälligkeiten bei den Frachtpapieren führte zu den gestohlenen Fahrzeugen. Ein weiterer Range Rover aus Mülheim wurde ebenfalls in den Niederlanden sichergestellt.

Viele Autobesitzer wähnen sich durch die vom Hersteller verbaute Ortungsfunktion in trügerischer Sicherheit. Diese kann allerdings von Tätern unterdrückt oder deaktiviert werden. Die Polizei empfiehlt, als zusätzlichen Schutz einen weiteren batteriebetriebenen GPS-Tracker im Fahrzeug zu verstecken. Diese verbinden sich über Bluetooth mit Mobiltelefonen in der Nähe und können so Hinweise zum Standort des entwendeten PKW geben./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell