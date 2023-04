Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfälle; Verkehrskontrolle

Reutlingen (ots)

Brand einer Gartenhütte

Zum Brand einer Gartenhütte sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Dienstag in die Gustav-Groß-Straße ausgerückt. Ein Zeitungsausträger entdeckte gegen 3.10 Uhr die brennende Laube auf einem Grundstück zwischen dem Dietweg und der Holbeinstraße und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten anrückte, löschte die in Vollbrand stehende Hütte, an der nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Wie es zum Ausbruch des Feuers gekommen war, ist bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Reutlingen (RT): Fußgängerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Reutlingen erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr ein 73 Jahre alter Mann mit einem Opel gegen 16.20 Uhr die Heilbronner Straße in Richtung Nürnberger Straße. Offenbar ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, wechselte eine 32-jährige Fußgängerin vom rechtsseitigen Gehweg auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. In der Folge wurde sie vom Opel erfasst und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Frau anschließend zur stationären Behandlung in eine Klinik. Am Opel war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Unterensingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen bei Unterensingen verletzt worden. Ein 89-Jähriger war gegen 8.50 Uhr mit einem Opel von der Esslinger Straße herkommend auf die Unterensinger Straße abgebogen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 30 Jahre alten BMW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß zogen sich die 30-Jährige leichte und eine 86 Jahre alte Beifahrerin in dem Opel schwere Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war die Feuerwehr zur Beseitigung an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Kirchheim (ES): Großkontrolle der Polizei

Zahlreiche Kräfte verschiedener Polizeireviere sowie der Verkehrspolizei und der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Reutlingen hatten am Montag in der Zeit von elf Uhr bis 18.30 Uhr eine Kontrollstelle auf dem Gelände der Autobahnmeisterei an der B 465 eingerichtet. Unterstützt wurden sie hierbei von Kräften des Technischen Hilfswerks, einem Kfz-Sachverständigen sowie einem Arzt. Angehalten wurden Fahrzeuge sowohl von Kirchheim und Dettingen herkommend als auch von der Autobahn her. Schwerpunkt der Kontrollen waren die Bekämpfung von Drogen im Straßenverkehr sowie der grenzüberschreitenden Kriminalität. Die Beamten zogen hierbei sieben Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein weiterer Autofahrer stand ebenfalls unter dem Verdacht Drogen konsumiert zu haben. Da er zudem eine starke Alkoholfahne hatte, wurde ihm ein Alkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille. Bei ihm wurde noch vor Ort eine Blutentnahme entnommen. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 40 Jahre alte Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der von ihm ausgehändigte Führerschein stellte sich als Totalfälschung heraus. Den Mann erwarten jetzt neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, zusätzliche Anzeigen wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Neben zahlreichen weiteren Verstößen, stellten die Beamten bei drei Fahrzeugen Mängel fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zwei der kontrollierten Personen waren einmal zur Festnahme und einmal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die Kontrollen werden in Zukunft fortgesetzt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell