Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Einbruch in Gartenlaube und Garage

Hildesheim (ots)

Giesen/Emmerke - (jb) Unbekannte brachen in der Zeit vom 30.03.2023, 20.00 Uhr bis 31.03.23, 11.30 Uhr in eine Gartenlaube und eine Garage ein, die auf einem Grundstück in der Buschstraße stehen. Es wurden Gegenstände im Wert von ca. 1100 Euro entwendet. Zum Transport des Diebesgutes nutzten die Täter vermutlich eine Schubkarre vom Nachbargrundstück. Diese wurde bislang noch nicht aufgefunden. Dafür Teile des Diebesgutes auf einem Feld an der Straße Güldener Winkel. Dort wurden auch noch andere Gegenstände gefunden, die durch die Polizei noch keiner Straftat zugeordnet werden konnten. Unter anderem wurden diverse Leerverpackungen für Überwachungskameras vorgefunden. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei in Sarstedt zu kontaktieren. Ebenfalls werden Geschädigte, bei denen Gegenstände entwendet wurden, gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

