Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Motorradfahrer missachtet Haltezeichen und flüchtet

Polizei sucht Zeugen (15.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Richthofenstraße vor einer Polizeistreife geflüchtet. Den Polizisten fiel ein Fahrer einer schwarzen Yamaha auf, an der das Kennzeichen fehlte. Als sie den Mann anhalten wollten, gab er Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Kirnacherstraße, Schillerstraße und die Straße "Romäusring" in Richtung Innenstadt. Bei der dabei an den Tag gelegten rücksichtslosen Fahrt gefährdete der Zweiradfahrer sowohl entgegenkommende Autofahrer als auch Fußgänger, als er in der Schillerstraße über einen Gehweg raste. Die Polizei sucht den unbekannten etwa 30 Jahre alten Fahrer, der einen schwarzen Motorrad-Combi und einen schwarzen Helm trug. Er fuhr auf einer schwarzen Yamaha Straßenmaschine, an der die unterhalb des Lenkers angebrachten Rückspiegel auffällig waren. Zeugen, die Hinweise auf den rücksichtslosen Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell