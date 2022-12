Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Verbrauchermarkt - Tatverdächtige vor Ort gestellt

Löhne (ots)

(jd) Am Sonntag (25.12.) gingen drei Personen gegen 19.06 Uhr die elektrische Tür eines Verbrauchermarktes in der Albert-Schweitzer-Straße an. Zwei Personen, eine 29-jährige Löhnerin sowie ein 32-jähriger Herforder, betraten daraufhin das Gebäude, während die dritte Person vor der Tür wartete. Die beiden Personen nahmen im Inneren des Marktes mehrere Elektroartikel im Wert von über 1000 Euro an sich. Als sie zurück zur Tür gingen, wurden sie von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes des Marktes, die sich ebenfalls vor Ort befanden, daran gehindert, das Gebäude bis zum Eintreffen der zuvor alarmierten Polizeibeamten zu verlassen. Die Fahndung nach dem dritten Täter, bei dem es sich mutmaßlich um einen 24-jährgen Herforder handelt, verlief zunächst negativ. Bei den weiteren Ermittlungen an der Wohnanschrift der 29-Jährigen fanden die Beamten weiteres Diebesgut und Betäubungsmittel vor. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurden die beiden Personen dem Herforder Gewahrsam zugeführt. Das Kriminalkommissariat der Polizei Herford hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

