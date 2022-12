Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - 31-Jährige leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Ein 20-jähriger Bünder fuhr gestern (26.12.) gegen 13.55 Uhr mit seinem Seat auf der Ernst-Reuter-Straße in Richtung Engelstraße. Auf Höhe der Kreuzung Ernst-Reuter-Straße / Levisonstraße beabsichtigte er, seine Fahrt geradeaus fort zu setzen und somit die Levisonstraße zu kreuzen. Zeitglich fuhr eine 31-jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem Opel auf der Levisonstraße in Richtung Blankener Straße. Als sie die Ernst-Reuter-Straße passierte, fuhr der von links kommende Seat in die Kreuzung ein und stieß mit dem vorfahrtsberechtigten Opel der 31-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau leicht und wurde mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro.

