Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - Pkw erfasst Fußgängerin

Herford (ots)

(sud) Am 24.12.2022, gegen 17:55 Uhr, ereignete sich in der Kiebitzstraße in Herford ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 61jährige Frau aus Kirchlengern überquerte die Kiebitzstraße und wurde dort von einem Pkw erfasst. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Beteiligung von Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Bielefeld sowie eines Sachverständigen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

