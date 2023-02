Singen (ots) - Drei couragierte Helfer haben am Mittwochvormittag einen Rollstuhlfahrer aus dem Gleisbett gerettet. Gegen 11:30 Uhr geriet ein 60-jähriger Mann mit seinem Rollstuhl im Bereich des Bahnübergangs in der Schaffhauser Straße aus bislang unbekanntem Grund in das dortige Gleisbett. Ein in einem ...

mehr