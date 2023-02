Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Seniorin lässt falschen Handwerker abblitzen (14.02.2023)

Reichenau (ots)

Eine Seniorin hat am Dienstag einen falschen Handwerker, der im Erlenweg unterwegs war, abblitzen lassen. Der unbekannte junge Mann gelangte über eine offenstehende Tür in die Wohnung der 89-Jährigen. Unter dem Vorwand die Heizung überprüfen zu müssen forderte er die Frau auf, mehrere Eimer aus dem Keller zu holen. Nachdem sie sich weigerte, fordert er die Bezahlung von 150 Euro. Als die Seniorin dies ebenfalls verneinte, flüchtete der Mann aus der Wohnung. Zu dem falschen Handwerker ist lediglich bekannt, dass er etwa 20 Jahre alt gewesen sein dürfte und Deutsch sprach.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei nochmals generell zur Vorsicht vor falschen Handwerkern! Sie warnt, keine Handwerker, die nicht selbst bestellt wurden oder Fremde in die Wohnung zu lassen! Weder an der Haussprechanlage noch an der Wohnungstür sollte man sich zu irgendetwas überreden oder unter Druck setzen lassen. Im Zweifel direkt die Tür schließen! Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell