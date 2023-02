Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim/ Lkr. Tuttlingen) Flächenbrand

Gosheim (ots)

Am Mittwoch kam es in der Straße "Am Sturmbühl" zu einem Flächenbrand. Gegen 16 Uhr teilte ein Zeuge den Brand einer Wiese an einem Weg neben der Landesstraße 433 zwischen Gosheim und Wehingen auf Höhe des Gymnasiums mit. Bei Eintreffen der Feuerwehr Gosheim, die mit drei Fahrzeugen und 15 Mann ausrückte, brannte bereits eine Fläche von etwa 10 auf 25 Metern der Wiese inklusive einer Böschung. Die zahlreichen Helfer der Feuerwehrabteilung brachten das Feuer jedoch zeitnah unter Kontrolle und löschten den Flächenbrand. Eine Ursache für den Brand konnte bislang nicht gefunden werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell