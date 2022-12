Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch/Elzach: An Straßenglätte gewöhnt

Freiburg (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Waldkircher Polizeireviers waren die Verkehrsteilnehmer zu Beginn der "glatten Jahreszeit" vor ein paar Tagen offensichtlich relativ gut darauf eingestellt und vorbereitet.

Dennoch kam es seit dem ersten Glatteis und Schneefall in den Niederungen auch in diesem Jahr zu einigen witterungsbedingten Unfällen, bei denen aber nach Informationen der Polizei keine schwereren Verletzungen die Folge waren.

Die Streu- und Räumdienste verschiedener behördlicher, aber auch privater Organisationen hatten viel zu tun und teilweise war es für sie unmöglich, alle Gefahrenstellen gleichzeitig zu beseitigen.

Insbesondere in mit Kopfstein gepflasterten Fußgängerbereichen, in denen auch Fahrrad gefahren werden darf, waren nur schwer von Schnee- und Eisglätte zu befreien.

Trotz teilweise ergiebigen Schneefalls wurden der Polizei auch nur wenige Sachverhalte bekannt, bei denen die Schneelast zu Problemen führte.

So zuletzt am Donnerstagmittag in der Freiburger Straße in Elzach, als ein Baum offensichtlich unter der Schneelast Schräglage bekam und dann entwurzelte. Er fiel auf ein Auto, das hierdurch beschädigt wurde. Personenschaden ist nicht entstanden.

