Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Serie von Pkw-Aufbrüchen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 15.12.2022, auf Freitag, 16.12.2022, wurden in der Altstadt von einem Unbekannten mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Durch das Einschlagen von Seitenscheiben gelangte der Unbekannte in das Fahrzeuginnere. Bislang sind der Polizei Schopfheim 14 Geschädigte bekannt. Über das Diebesgut und die Höhe des Sachschadens liegen momentan noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Schopfheim sucht Zeugen, welchen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in der Altstadt aufgefallen sind. Das Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07622 666980 entgegen.

