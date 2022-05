Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Firma im Gewerbegebiet Sonnenschein

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (01.05.22) ein Kellerfenster einer Firma im Gewerbegebiet Sonnenschein in Burgsteinfurt beschädigt. Auf diese Weise gelangten sie ersten Erkenntnissen zufolge in das Gebäude, in dem sich eine Tankstelle sowie einen Handel für Garten- und Tierbedarf befinden. Offenbar wollten die Täter mit einem unbekannten Gegenstand Geld aus einer Kassenschublade stehlen. Die Polizei stellte entsprechende Hebelspuren fest. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Einbruch fand um kurz nach 02.00 Uhr nachts statt. Der Geschädigte wurde durch einen Alarm informiert. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Steinfurt entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

