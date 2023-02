Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannter zerkratzt Auto- Polizei sucht Zeuge

Emmingen-Liptingen (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Montag, 16.45 Uhr, bis Dienstag, 9.45 Uhr, auf der Rosenstraße eine Sachbeschädigung begangen. Der Unbekannte zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines blauen Alfa Romeo, der auf Höhe Hausnummer 25 parkte. Hierbei entstanden tiefe Kratzer an der gesamten linken Fahrzeugseite des Wagens. Die Höhe des so verursachten Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Polizei in Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, entgegen.

