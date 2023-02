Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autos stoßen auf Kreuzung zusammen

Polizei sucht Zeugen des Unfalls (15.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall gekommen ist es am Mittwoch gegen 8.30 Uhr auf der Kreuzung der Straßen "Güterbahnhofstraße" und "An der Schelmengaß". Eine 36-jährige Skoda Fabia-Fahrerin fuhr auf der Schwenninger Straße stadteinwärts und stieß auf der Kreuzung mit einem Audi A 4 Allroad eines 24-Jährigen zusammen, der von der Güterbahnhofstraße kommend in Richtung "An der Schelmengaß" unterwegs war. Beide Unfallbeteiligten machten zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben, weshalb die Polizei Unfallzeugen bittet, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppdienst holte sie ab. Der Schaden am Skoda betrug rund 5.000 Euro, den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

