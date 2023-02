Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) 22-jähriger BMW-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum (15.02.2023)

Gottmadingen (ots)

Ein junger Autofahrer ist am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 6143 zwischen Ebringen und Dietlieshof von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 22-Jährige war gegen 8 Uhr mit einem BMW Mini von Ebringen in Richtung Dietlieshof unterwegs. Auf eisglatter Fahrbahn kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Am Mini entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst holte das nicht mehr fahrbereite Auto ab.

