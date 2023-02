POL-KN: (VS-Schwenningen) Frau fällt auf Phishing-SMS herein (20.01.2023)

Gosheim (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 8.15 Uhr, hat ein 51-jähriger Fahrer eines VW-Golf auf der Landesstraße 433 zwischen Gosheim und Denkingen einen Unfall verursacht, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von 5.000 Euro entstanden ist. Der Mann kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte mit der dortigen Schutzplanke zusammen. Die Höhe des Sachschadens an der Leitplanke und am VW beläuft sich ...

