POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz am Sportplatz - schwarz-weißen Smart gestreift und geflüchtet (15.02.2023)

Stockach (ots) - Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Montagmorgen, 08 Uhr, versucht in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße einzubrechen. Der Täter versuchte mehrfach die metallene Hauseingangstür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Es entstand geringer Sachschaden an der Metalltür. Hinweise auf den Einbrecher ...

mehr