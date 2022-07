PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Motorroller gestohlen und in der Lahn versenkt +++ Mann schlägt unvermittelt auf Passanten ein +++ Schlägerei auf Dehrner Kirmes+++

Limburg (ots)

Untergasse in 35781 Weilburg - Kirchhofen Motorroller gestohlen und in der Lahn versenkt:

Vermutlich in der Nacht zu Samstag, 09.07.2022, wurde von einem Grundstück in der Untergasse in Kirchhofen ein orangefarbener Motorroller entwendet. Da das Lenkradschloss des Zweirades eingerastet war, gelang es dem oder den Tätern offenbar nicht, ihr Stehlgut weiter vom Tatort zu transportieren, sodass das Kraftrad kurzerhand in der nahe gelegenen Lahn versenkt wurde. Dort konnte der Geschädigten seinen Motorroller wieder auffinden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeistation in Weilburg unter 06471-93860 in Verbindung zu setzen.

Am Steiger in 65549 Limburg

Mann schlägt unvermittelt auf Passanten ein:

Am Samstag, 09.07.2022, gegen 21:50 Uhr, wurden im Bereich eines Spazierweges entlang der Lahn mehrere Passanten von einem 56-jährigen Mann aus Limburg offenbar grundlos und unvermittelt angegriffen. Der Beschuldigte verletzte die Geschädigten hier jeweils mit Faustschlägen in deren Gesicht. Der Beschuldigte konnte durch mehrere entsandte Streifen noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Da der Täter offensichtlich an einer psychischen Erkrankung litt, wurde dieser im Anschluss in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt und dort letztlich stationär untergebracht.

Burgfriedenstraße in 65594 Runkel Dehrn

Schlägerei auf Dehrner Kirmes:

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:45 Uhr, wurde der Polizei eine größere Schlägerei im Bereich des Kirmesplatzes von Dehrn gemeldet. Durch die sofort nach dort entsandten Streifen konnten noch mehrere Personen angetroffen werden, die offenbar an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen waren. Die Personen wiesen allesamt typische Schlagverletzungen auf und klagten teils über Beschwerden infolge von versprühtem Pfefferspray. Die Behandlung durch den ebenfalls verständigten Rettungsdienst wurde jedoch durch die Beteiligten abgelehnt. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Gegenstand des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter 06431-91400 mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell